Psiholog, ki je anketiral več kot 1000 parov, razkriva najpomembnejši dejavnik v odnosu

Nekateri bi rekli, da sta ključna dejavnika zdrave zveze povezanost in spolna kemija, drugi bi rekli, da sta to iskrenost in komunikacija. No, po mnenju znanega psihologa ni niti eno, niti drugo.



John Kim, strokovnjak za partnerska razmerja, je v svoji študiji odkril, da je najpomembnejši dejavnik razmerja spoštovanje. Pravi, da brez spoštovanja odnos nikoli ne bo preživel. Spoštovanje pomeni, da nihče nima moči ali oblasti nad nami. To pomeni, da se nam ni treba z nekom strinjati, da ga ljubimo. Spoštovanje pomeni dati nekomu prostor, da sam izbira svoje poti v življenju. Spoštovanje pomeni sprejemanje, sočutje, svobodo, rast …



Najprej se torej morate vprašati: ali v mojem razmerju obstaja spoštovanje? Če ga ni, je najpomembnejše vprašanje, ki si ga morate zastaviti: ali so bila tudi druga moja razmerja brez spoštovanja? Je to postalo nekaj običajnega? Če si odgovorite z »da«, potem se morate vprašati zakaj – zakaj ste ostali v razmerju, ki nima spoštovanja? Odgovor boste morali poiskati v sebi. Ne krivite takoj partnerja. Morda je bilo spoštovanje na začetku razmerja, potem pa je začelo usihati. V vsakem primeru se pojavi naslednje vprašanje: kako lahko preprečite, da bi se vam to zgodilo v prihodnosti?



Prvi in ​​najpomembnejši korak je: nikoli se ne ponižujte. Če vas partner ne spoštuje in ne ustreza vašim potrebam, je čas pogovor in prekinitev razmerja. Če namreč znižate svoje standarde in sprejmete kakršno koli nesramno vedenje, obstaja velika verjetnost, da boste v očeh svojega partnerja postali manj dragoceni.