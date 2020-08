Prižgite ljubezenske iskrice v simpatiji

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ko se energijsko ljubeče povežete s simpatijo, se bo v njej postopoma prižgala ljubezen do vas. FOTO: Merlas/Getty Images

Angleški znanstvenik dr.je dokazal, da lahko energija polja vpliva na materialno in pritegne stvari. Če znamo upravljati z energijskimi polji, lahko manifestiramo, kar koli želimo, tudi ljubezen. Proces je podoben zaljubljanju po naravni poti. Izbrana oseba ne doživlja zaljubljenosti do vas nič drugače, kot če bi do nje prišlo spontano, vse, kar ste storili, je le, da dogodke usmerite v želeno smer ter povzročite, da se odpre kanal med dvema človekoma, po katerem potujejo sporočila. Ljubezenska sporočila sprejme limbični sistem v možganih simpatije, vibracije vaše ljubezni sprejme in jo občuti kot svojo, kemične reakcije in občutki so pri tem enaki, zato vas bo oseba poiskala in si želela biti z vami. Sprememba se ne bo zgodila čez noč in ne boste videli posledic, dokler se človek ne odloči za dejanja, četudi vam je že lep čas naklonjen.Najprej potrebujete fotografijo osebe, da se miselno osredotočite nanjo. Nekaj časa jo glejte, preden vstopite v alfa stanje v meditaciji. Nato vzemite nekaj, česar se je oseba dotaknila, četudi ni njena last – oblačilo, pisalo, knjigo, skodelico … Nič ni narobe, če je bila stvar vmes oprana. Dokazano je, da vsak fizični stik s predmeti pusti energijsko sled v polju, prek katere lahko vzpostavimo povezavo z osebo. Vizualizirajte prizor, v katerem ste z osebo srečni in zaljubljeni. Če želite bivšega partnerja, lahko uporabite ljubeč pretekli dogodek med vama. Občutite ga.Nato izolirajte osebo in si jo zamislite na belem ozadju. Postavite se poleg nje. Glejte naravnost vanjo, stojta meter narazen. Predstavljajte si majhno kroglo svetlobe med vama v velikosti teniške žogice. Lebdi v višini vajinih pasov in bledo rumeno žari. Oba jo gledata in začne se povečevati. Prikličite v spomin ljubezen do osebe, ki jo potegnete iz prejšnjega popolnega prizora med vama. Krogla se veča, vi pa ste osredotočeni na občutek ljubezni, medtem ko se gledata v oči. Oba si enako močno želita drug drugega. Stopnjujte občutek, dokler se vam ne bo zdelo, da vas bo razneslo. Ljubezen v vas se nabira v kroglo energije. Potegnete jo iz telesa, kjer se združi z njegovo rumeno kroglo, ki se poveča, tako da se vaju dotika in na koncu oba stojita v njej. Varna sta, ljubeča in povezana. Vzdržujte občutek vsaj minuto, nato naj se podoba postopoma razblini.Ritual ponavljajte tri dni, nato si vzemite teden premora in ga ponavljajte na dva dneva en teden. Sledi naj 14 dni premora, nato ponovite postopek, če ni rezultatov. Vedno naredite vsaj dve seriji ponovitev, po potrebi poljubno več. Zavedajte se, da boste od prvega rituala povezani s človekom, četudi tega ne bo takoj pokazal. Ob pravem času se vam bo približal, vi samo poskrbite, da boste v njegovi bližini.