Privlačijo jih samozavestne in divje ljubimke

Navdušenje

Komunikacija

Kompatibilnost

Samozavest

Porednost

Na znani spletni strani, ki ponuja žgečkljive vsebine, so izvedli raziskavo, v kateri so moške naravnost vprašali, kaj natanko zanje pomeni, da je ženska dobra v postelji. Njihovi odgovori so jasni.Moški med rjuhami najbolj sovražijo ravnodušnost in to, da ne vejo, pri čem so. Radi vidijo, da jih ženska usmerja in jim pove, kaj ji je všeč, pa tudi, kaj ji ni in kje so njene meje. Nikjer ne piše, da je treba vse spolne fantazije uresničiti, lepo pa je, če si jih dva lahko zaupata.Ni res, da se vsi moški ne znajo pogovarjati o seksu, kot ni res, da se vse ženske hočejo in znajo, pa vendar si moški želijo več komunikacije glede seksa. Vsi smo različni in morda drug drugemu res ne bosta mogla izpolniti vseh želja, a občutek, da lahko nekomu zaupaš vse, pa ga to ne bo odvrnilo, je božanski.Spet ne gre za to, da par izživi vse svoje spolne fantazije, kompatibilnost se začne že veliko prej. Takoj na začetku, ko par še povezuje kemija, oba mislita, da sta ustvarjena drug za drugega, pozneje pa se je treba včasih bolj potruditi, da se ujameta, pa naj gre za poželenje, položaje pri spolnosti, časovni razpored ... Tudi za najbolj kompatibilne pare kompatibilnost sčasoma lahko postane težava.Nič ni bolj privlačnega pri ženski, kot je samozavest. Niso pomembne samo prsi, noge in zadnjica, ampak tudi vse drugo, na kar bi morala biti ponosna, kajti to jo dela edinstveno. Seveda pomaga, če ji moški piha na dušo, a samozavest mora imeti v sebi, neodvisno od njega. To pa seveda ne pomeni, da mora moški ob takšni ženski postati copata.Moški ne skrivajo, da jim izzivi ugajajo, zato uživajo, če je ženska pripravljena v postelji narediti tudi kaj bolj divjega in porednega. Naj gre za šeškanje, grde besede, divje položaje, zapeljivo spodnje perilo, vezanje ... Oni so pripravljeni na divjo zabavo v dvoje. Ali v troje ...