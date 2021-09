Priprave na prvi seks

Včasih so ženske pri izražanju svojih intimnih želja zelo pogumne in nazorne, večkrat pa nekoliko sramežljive in zadržane in oddajajo drugačna znamenja, da si želijo seksati. Videz Ko se ženska prvič pripravlja na spolni odnos, se uredi od glave do peta. To pomeni obisk frizerja, manikira, pedikura, depilacija in podobno, ker želi, da je videti popolno. Zaveda se, kako pomemben je prvi vtis, ni pa vedno nujno, da enako pričakuje od moškega. Perilo K lepemu videzu spada lepo spodnje perilo, in ko gre za prvi seks, številne ženske kupijo kar nekaj novega spodnjega perila, med katerim se odločajo, saj samo en kos ni dovolj, izbira je nujna. Obleka Če se je veliko ukvarjala s perilom, se bo zagotovo tudi z oblačili. Ženske so ure in ure sposobne pomerjati različne kombinacije oblek, pri čemer se jim vedno zdi, da nimajo nič pametnega v omari. Nemalokrat sledi nakup nove obleke, na koncu pa obleče kakšno staro, preverjeno kombinacijo. Zaščita Je bolje imeti svoje kondome ali prepustiti moškemu, da poskrbi za zaščito, je vprašanje, ki bega marsikatero žensko. Jemanje kontracepcijskih tablet res preprečuje zanositev, ne pa tudi spolno prenosljivih bolezni. Kondome boste našli na dnu torbice.

