Priložnost, ob kateri ženske hitro snamejo poročni pristan

Kadar se v misli prikrade ideja o prevari življenjskega sopotnika, tako poročeni moški kot ženske kaj radi skrijejo svoj poročni prstan.

Vendar prevara ni edini povod za zatajitev dejstva, da je nekdo nekomu obljubil večno zvestobo. Vsaj ne s stališča žensk. Pri teh je, za razliko od moških,v ozadju večkrat skriva nekaj drugega. To pa je … srečanje z varuhi reda, natančneje s policaji, je razkrila anketa spletne aplikacije Whisper.

Spogledovanje za nižjo globo

»Z malo spogledovanja in brez poročnega prstana policaj ženski hitreje pogleda skozi prste,« je tako zaupala ena od uporabnic omenjene aplikacije. Drugi najpogostejši razlog za skrivanje dokaza o poroki je taktika, katere se ženska posluži, kadar bi rada prišla do brezplačne pijače ali kadar ji zadiši malo spogledovanja, ki pa naj ne bi vodilo v prevaro.

»Včasih, ko ob meni ni moža, snamem poročni prstan in se spogledujem. Nič usodnega, le malo si tako dvignem samozavest,« je zaupala druga uporabnica.

Komentarji: