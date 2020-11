Pri iskanju partnerja obvezno upoštevajte dvoje pravil

Obstajata samo dve pravili, ki bi ju tako moški kot ženske morali pri iskanju sorodne duše upoštevati. Spoznajte ju in ne boste več izgubljali časa za napačne. Prvo pravilo: odnosi morajo biti enostavni Nihče ne trdi, da se v njih kdaj ne zalomi, a na samem začetku mora biti zadeva čisto preprosta. Le oseba, ob kateri se počutite domače, sprejeto in se vam od prvega trenutka zdi, da se poznata že dolgo, lahko nekoč postane vaš življenjski sopotnik.

To je človek, ob katerem se vam ni treba dokazovati, se zanj spreminjati in se truditi, da bi mu ugajali. Če je res pravi, mu boste všeč prav takšni, kot ste.

Na kratko: če med vama ne klikne, to ni to. Drugo pravilo: razmerje naj bi bilo zabavno Znova: v vsako zvezo se kdaj prikradejo tudi solze in bolečina. A če igrajo ti glavno vlogo, če prevladujejo solze, jeza, prepiri, bežite, Kajti to je pot v pogubo. Vas in zveze.

Razmerje naj bi bilo polno sreče in razumevanja. Če ti nista na prvem mestu, si priznajte, da nekdo, za katerega ste menili, da bi lahko bil vaša sorodna duša, to žal ni.