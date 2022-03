Pri 40 sem ločena z otrokom, želim si partnerja, s katerim bi bila srečna

Zelo sem hvaležna zanjo in veliko mi pomeni, saj prinaša srečo in ljubezen v moje življenje. Pišem pa vam, ker me zanima, kaj sploh pomeni dober odnos? Po ločitvi si namreč želim, da bo odnos z mojim prihodnjim partnerjem res dober ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na onaplus.si.