»Pri 18 sem spoznala sorodno dušo. On jih je imel 42 in bil poročen« (resnična zgodba)

Jennifer Leckstrom je zaposlena kot predstavnica za stike z javnostjo. S soprogom, ki ga je spoznala stara 18 let, živi v Pensilvaniji in je za Your Tango takole opisala njuno, v začetku sporno ljubezensko zvezo: »Zadnje, kar sem na praksi v zaključnem letniku srednje šole pričakovala, je bilo, da se bom zaljubila. V starejšega, poročenega moškega. Pobližje sem hotela spoznati delo na televiziji in nisem razmišljala o tem, da bi iskala ljubezen, še manj, da bi iskala moža. Potem pa sem spoznala Toma in med nama je bila v trenutku močna povezava. Bil je dovolj star, da bi bil moj oče (ta je tedaj štel 59 let), a jaz sem jih imela 18, Tom pa 42. Občutna starostna razlika ni vplivala na privlačnost, ki sva jo čutila drug do drugega.

Ko sem poslušala njegov globoki glas, in ko je nizal nore zgodbe iz njegove mladosti, sem zlahka pozabila, da je več kot 20 let starejši od mene. Izjemno seksi se mi je zdelo tudi dejstvo, da je imel med sodelavci močno avtoriteto in so ga vsi poslušali. Branje nadaljujte TUKAJ!