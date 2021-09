Prha izda, kakšni ste med rjuhami

Prsi

Pazduhe

Lasje

Spolovilo

Obraz

Ramena

Drugo

Poiščite se v spodnjih opisih.Ste praktični in ne marate družbe ljudi, ki ne razmišlja kot vi. V spolnosti ste prijeten partner, ki se ne brani poskusiti česa novega. Najboljši za vas je tisti, ki si najprej umije lase.Ste priljubljeni in zaupanja vredni, a pogosto zase izbirate napačne ljudi, ker ne zmorete realne presoje. V postelji ste velikodušni in radi ugodite nasprotni strani, za vas je partner, ki si najprej oprha ramena.Ste umetniški tip človeka, ki mu denar ne pomeni toliko, zato pa vam veliko pomeni intelektualna in umetniška bližina. Med rjuhami ste idealen ljubimec, saj hočete hkrati ugoditi partnerju in vas ni strah raziskovanja. Poiščite si ga med ljudmi, ki si najprej oprhajo prsi ali spolovila.Ste sramežljiv človek, ki ima malo prijateljev, saj vas ima večina za dolgočasnega, zato nimate veliko samozavesti in vam manjka vztrajnosti. A v postelji se prelevite v nadpovprečnega partnerja, ki je sposoben globoke bližine in čustev. Za vas so ljudje, ki si najprej umijejo obraz ali lase.Denar je najpomembnejši v življenju, drugi ljudje so le sredstvo, kako priti do njega. V spolnosti ste sebični in mislite samo nase, zato je najboljši partner za vas nekdo, ki si najprej umije genitalije.V življenju vam gre pogosto vse narobe, večkrat ste neuspešni, zato čas radi preživljate sami s sabo. Vaše upanje so ljudje, ki si najprej oprhajo pazduhe, čeprav ste sami površen partner. Nagnjeni ste k pijači in kockanju.Ne izstopate od povprečja, čeprav v sebi nosite velik potencial, ki bi moral uzreti luč sveta. V spolnosti premorete veliko domišljije, a premalo poguma in energije, da bi vse to uresničili. Dovolite si biti, kar ste, in poiščite partnerja, ki si najprej umije obraz.