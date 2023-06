Preverite posrečenih 5 za srečo v odnosu

Pari, ki imajo skupne hobije in interese, so dokazano srečnejši kot tisti, ki v odnosu samevajo. In katere so tiste stvari, ki naj bi jih družile?

Hrana

Danes ni samoumevno, da imata partnerja usklajene urnike, a skupni obroki so še kako pomembni pri ohranjanju harmonije. Ni pomembno, za kateri obrok v dnevu gre, pomembno je, da si ga s partnerjem privoščite pogosto, najbolje pa vsak dan. Hrana povezuje, prebuja čute in je lahko tudi afrodiziak.

Spanje

Pari, ki vsak večer skupaj ležejo v posteljo, ne obstajajo samo v filmih in jih, sodeč po raziskavah, ni malo. Morda to ni izvedljivo vsak dan, a strokovnjaki za odnose menijo, da gre za simbolno potezo, ki povezuje partnerja in v odnosu ohranja domačnost in zaupnost. Poleg tega odpira možnosti za prijeten pogovor pred spanjem, nežnost in intimo.

Dotik

Znano je, da se med dotikanjem, objemanjem in božanjem sprošča oksitocin, hormon sreče, zato je več kot priporočljivo, da si za malce nežnosti vzamete čas vsak dan. Ni pomembno, kako dolgo traja, lahko je kratek, a topel objem, ki vas vsakokrat poboža.

Zmenki

Parov, ki hodijo na zmenke, ne glede na to, koliko časa so skupaj, sicer ni tako veliko, a strokovnjaki za odnose to vsekakor priporočajo. Po raziskavah sodeč je ohranjanje romantike, kamor spadajo tudi večerje, koncerti ali pa samo sprehodi, zelo pomemben dejavnik za srečo v odnosu. Partnerjema daje občutek povezanosti in sproščenosti, kar poglablja odnos, številne analize pa kažejo, da zmanjšuje možnost razhoda.

Slavja

Ni treba, da gre za obletnico poroke ali rojstni dan. Tudi majhne priložnosti so lahko razlog za slavje, da partnerja obdarite ali kako drugače presenetite. Tudi malenkosti lahko povezujejo! Srečni pari lepe dogodke praznujejo skupaj, pa tudi v žalostnih trenutkih si znajo ponuditi podporo, a naj bo poudarek na veselju!