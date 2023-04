Preverite pet navad za več akcije med rjuhami

Tudi pri, na začetku zveze med rjuhami, še tako dejavnimi pari se rado zgodi, da se sčasoma seks umakne drugim obveznostim in da vse redkeje pride na dnevni red.

Ker te plati zveze ni pametno zanemarjati, poglejte pet navad, ki bodo vsaj nekoliko oživile zadeve v spalnici. Sledeče nedvomno dobro vplivajo na spolno življenje para.

Dobra seksualna komunikacija

Včasih se pogledi na to, kakšen je dober seks, in kaj naj bi vključeval, pri partnerjih razlikujejo, Včasih so prisotne stiske in zadrege, ki nižajo pogostost in kvaliteto seksa, včasih bi nekdo nekaj poskusil, pa partner tega ne ve.

Vse te in druge podobne zadrege lahko premaga le ena stvar: odkrita seksualna komunikacija, s pomočjo katere partnerja izražata vse, kar je povezanega z njunim spolnim življenjem.

Ustvarjanje pravega razpoloženja

In to ne zgolj tedaj, ko naj bi napočil čas za akcijo, temveč ob vsaki priložnosti, Naključni dotiki, izražanje ljubezni, seksi zapeljivi pogledi, vse to znatno poviša možnost, da zvečer ne bosta zgolj zaspala.

Novosti

Novosti, ki popestrijo zadeve, so v življenju, torej tudi v spolnosti, vedno dobrodošle. Pa naj bodo v obliki novih poz, novih načinov stimulacije, drugačnega časa ali kraja za seks, kot sta ga vajena. Nešteto je načinov, kako prevetriti zadeve, jih narediti zanimivejše in s tem pričarati pogostejši seks.

Zmenki ne glede na fazo zveze

Zmenki so prijetni. Na njih se dva posvetita zgolj drug drugemu, uživata v pogovoru in nadaljevanju dogajanja. Ti naj ne bodo rezervirani zgolj za fazo spoznavanja. Nasprotno, zmenki bi morali biti prisotni skozi vso zvezo. Tudi ti namreč pozitivno vplivajo na pogostost intimnega doživetja.

Povezovanje ljubezni in seksa

Pari, ki drug drugemu pogosti izkazujejo in izpovedujejo ljubezen, seksajo pogosteje od tistih, ki te navade nimajo. Izkazovanje ljubezni namreč viša stopnjo zaupanja v razmerju, prav zaupanje pa je eden od dejavnikov, ki močno vpliva na to, kako pogosto bo v spalnici vroče.