Preverite, kako velikost dojk vpliva na zvestobo

Raziskava spletne strani Illicit Encounters, ki je vključevala 1000 pripadnic nežnejšega spola, je odkrila povezavo med velikostjo dojk in zvestobo žensk.

V njej se je namreč izkazalo, da so najpogosteje nezveste ženske, ki nosijo modrček z velikostjo košarice B, ženske, katerih dojke se prilegajo košarici F (ali so celo večje) pa so najbolj zveste.

Raziskovalci so k sodelovanju povabili osebe, ki so same priznale prevaro in le 31 odstotkov teh je imelo košarico velikosti od D do G, 69 odstotkov nezvestih se je ponašalo s košarica med AA in C, največ od teh, 36 odstotkov s košarico velikosti B.

Večje dojke, več zvestobe

»Glede na rezultate naše raziskave lahko zaključimo, da čez plot najpogosteje skačejo ženske z manjšimi oziroma povprečnimi dojkami, najredkeje pa bogato obdarjene dame,« je rezultate komentiral tiskovni predstavnik omenjene strani, kjer so se pozabavali še z vprašanjem, katere znamke spodnjega perila so med damami, ki se igrajo z ljubimci, najbolj priljubljene. V Veliki Britaniji, kjer je potekala raziskava, je na prvem mestu Marks and Sparks, sledita Victoria's Secret, in Agent Provocateur.

Strokovnjakinja z seks in razmerja Jessica Leoni, ki sodeluje z omenjeno spletno stranjo ima nasvet za vse moške: »So vam všeč ljubke, seksi dame z velikimi dojkami. Dobro za vas, kajti manj verjetno je, da bodo varale.«