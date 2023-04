Preverite devet opozoril, da ste v zvezi z manipulatorjem

Biti v zvezi z nekom, ki spretno manipulira s sočlovekom, ni lahko. Zato je znake takšnega obnašanja dobro čim prej prepoznati ter iz nezdrave zveze kar najhitreje zbežati.

Kaj pa izdaja manipulatorja? Tu je nekaj najočitnejših dejanj, ki opozarjajo na toksičen odnos.

Vedno je žrtev

Prvi znak, ki izdaja manipulatorja, je stalno igranje žrtev. On namreč odgovornosti za napačna dejanja in njihovih posledic nikoli ne prevzame nase, temveč za vse slabo krivi okolico in ljudi, s katerimi je v odnosu. Pa naj bo to njegova primarna družina, šef ali prijatelji.

Tudi, ko bo v vajini zvezi prišlo do težav, boste za vse krivi vi, on pa v svojih očeh le žrtev okoliščin, kar bo, če ne boste dovolj hitro ukrepali, močno načelo vašo samozavest.

Vašo ranljivost izkorišča kot orožje proti vam

Vedno, ko zaigra na karto žrtve, v vas vzbuja sočutje in vas na koncu prepriča, da ste vi tisti, ki ne razmišlja in ne ravna prav. Sčasoma boste res verjeli, da ste slaba oseba, on pa nekdo, ki zato najbolj trpi.

Prepriča vas, da brez njega ne bi mogli živeti

Čustveni manipulatorji znajo sebe prikazati kot vašega rešitelja.

Seveda je vaš dragi zelo darežljiv do vas, vam kupuje darila, vas vozi na drage počitnice, a nikoli ne pozabi omeniti, koliko je za vse plačal, in da brez njega ne bi mogli živeti tako, kot živite.

Stalno vas kritizira

Ni mu všeč vaše oblačenje, ni mu všeč vaša pričeska, narobe vzgajate otroke, vaša služba je manj pomembna od njegove.

S stalno kritiko dviga svojo samozavest in na drugi strani načenja vašo samopodobo.

Stalno se prepirata

Spori so del zveze, to je dejstvo. A pri tem je pomembno, da nesoglasja rešujeta sproti.

Če se vidva stalno prepirata o enih in istih stvareh, imate občutek, da se mu morate dokazovati, kar pa vam nikoli ne uspe, ste v zvezi z nekom, ki se igra z vašimi čustvi ter z vami spretno manipulira.

Laže vam

Patološko laganje je še eno značilno dejanje čustvenega manipulatorja in če opažate, da vedno znova poslušate laži, naj bodo banalne ali velike, niste v odnosu, ki bi ga bilo vredno še naprej negovati.

Na svet gleda pesimistično

Nihče ni vedno prežet z optimizmom, a stalno izpostavljanje vsega kar je slabo, negativen pogled na življenje in znova, ob tem igranje žrtve je naslednji kazalnik čustvene manipulacije.

Čustveno vas izsiljuje

Kadar se vendarle postavite zase in ga opozorite na početja, ki škodujejo vam in vajinemu odnosu, se zateče k različnim oblikam čustvene manipulacije, kot je denimo kaznovanje z molkom.

To je še en dokaz, da niste v družbi čustveno stabilne in zrele osebe, temveč v družbi čustvenega manipulatorja.

Govori v vašem imenu

Narcisoidne osebe so obsedene z nadzorom, ki ga uveljavljajo tudi tako, da sočloveku vzamejo glas in govorijo v njegovem imenu.

Parter, ki tudi s tem nadzoruje vse vidike vašega življenja, ni nekdo, ki bi mu bilo res mar za vas, temveč je oseba, ki mu je mar samo zase in za svoje potrebe.