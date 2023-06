Preverite 5 znakov, da vaša služba ogroža vaš odnos

Časi so zaenkrat še vedno taki, da večina ljudi od jutra do večera preživi v službi ali je kako drugače vpeta v delo, kar lahko resno ogrozi odnos. A še preden svet povozi umetna inteligenca in bo časa več kot dovolj, naredite nekaj za odnos že zdaj.

Delavnik

Če resnično delate cele dneve in se vračate domov pozno zvečer ali pa če imata s partnerjem celo delavnike, ki se izključujejo, in je eden doma, drugi pa dela ter obratno, veste, da ste v težavah. Utrujeni ste in zdi se vam, da ničesar ne morete spremeniti, a morate poskusiti najti rešitev. Samo prosti konci tedna, če jih sploh imate, ne bodo dovolj na dolgi rok, treba je potegniti črto med zasebnostjo in kariero. To morda zahteva več discipline in reda, a deluje.

Motivacija

Delo, ki vas ne zadovoljuje, ampak vam krade živce in ubija motivacijo, da bi zjutraj sploh vstali iz postelje, lahko resno ogrozi vaš odnos, saj ogroža vas. Vi ste nezadovoljni, morda celo potrti in tesnobni, kar se pozna v odnosu do partnerja, saj se lahko začnete zapirati sami vase. Če ne morete najti ničesar, kar bi vas veselilo pri delu, si poskusite najti kaj drugega ali pa vsaj močan ventil, s katerim boste sprostili nakopičeno energijo, nezadovoljstvo in jezo.

Zaslužek

Zaslužek je zlasti pomemben za moške, saj je z njim povezana njihova samozavest, pa tudi njihov bančni račun. Če je vedno brez denarja ali ima težave z njim, se ne bo počutil dobro, ampak nesposobnega, da si lahko privošči resen odnos, sploh če se z izbrano ne more primerjati po vsoti zasluženega denarja.

Pritožbe

Kadar se ljudje okoli vas, najbolj pa partner, tu štejejo tudi bivši, pritožujejo, da zaradi službe nikoli nimate časa zanje, se je treba zamisliti, sploh nad pritožbo partnerja. Nihče ni tukaj zato, da bi bil na drugem mestu, da bi vas nenehno čakal, vaša odsotnost je preprosto pretežka, da bi odnos lahko zdržal brez posledic. Daleč od oči, daleč od srca. Prisotnost in bližina sta pomembni in lahko si ju izborite.

Obremenitev

Vaše delo je lahko tako ali drugače obremenjujoče za vašega partnerja, pa ne gre vedno samo za pomešane urnike in odsotnost. Včasih je vaša služba lahko bolj pomembna od odnosa, včasih lahko od partnerja zahteva določena pravila obnašanja in vedenja, vedno ga prinesete domov s sabo ... Tudi drugi ljudje imajo svoje življenje, odpite oči.