Prevare ne opazite takoj

Prevarane ženske, ki delijo svoje zgodbe, naštevajo podobne spremembe pri moškem, ki jih je varal, a si niso hotele ali znale priznati, da jih vleče za nos. Nekatere so očitne, druge malo manj, a niso nič manj boleče ali škodljive.

Družba

Veliko partnerjev ima skupno družabno življenje, vsaj dokler si ne zgradijo družine, ko se stvari spremenijo in izhodi v družbo postanejo pravi izziv. Vsi se s tem ukvarjajo po svoje, vendar pa prevarane ženske večkrat povejo, da jim partnerji niso več dovolil ven z njimi, namesto tega so jih prepričevali, da se bodo dolgočasile, da se ne morejo sprostiti ... Znak za alarm!

Gesla

Če imata partnerja toliko zaupanja drug v drugega, da si delita gesla na družabnih omrežjih, telefonih, elektronski pošti in drugem, je to nadvse lepo in hvalevredno. Če pa se partner nenadoma odloči, da zamenja geslo in ga skriva pred vami, si lahko rečete: kjer je dim, je tudi ogenj.

Novi triki

Številni prevarani so podvomili o partnerjevi zvestobi, ko so se začele spremembe v spalnici, ko je partner začel uporabljati položaje, ki jih prej ni, se postavljati z novimi triki ali pa začel zahtevati, da se spremeni tudi drugi: da se drugače oblači, depilira, oglaša.