Presenetljivi vpliv zime na spolnost moških

Ob pomoči aplikacije za spletne zmenke so seksologi opravili anketo, katere izsledki nedvoumno pričajo, da si moški pozimi znatneje kot v toplem delu leta želijo intimne družbe.

V njej je sodelovalo tisoč junakov in vsak peti je povedal, da bi pozimi raje kot sam več časa preživljal s partnerico, čeprav med njima ni neizmerno močne kemije.

A ne zgolj zaradi seksa, moški si pozimi, v primerjavi z drugimi deli leta, želijo tudi več romantike, nežnosti in pristnosti. Izvajalci ankete so hoteli pojasnilo, zakaj je tako, in so se zato obrnili na terapevtko Rachel A. Sussman, ki pomaga parom iz takšnih ter drugačnih zagat.

Takole je pojasnila fenomen.