Prepoznajte ženskarja

Ko ženska spozna moškega, s katerim je vse idealno, je malo možnosti, da bi dognala, ali ima pred sabo serijskega zapeljivca ali pa nekoga, ki jo resnično ljubi. Da bi odkrila resnico, ji je lahko v pomoč nekaj bolj ali manj očitnih znakov.

Izbira določen tip ženske

Moški, ki se ne morejo upirati čarom žensk, vejo, da je najbolje poiskati njihovo šibko točko in pritisniti nanjo.



Vedno najdejo prijazno in lepo besedo za vsako žensko.

Spogledovanje

Običajno gre za ženske, ki hitro nasedejo romantiki, lepim besedam in obljubam in ki imajo nizko samopodobo. Serijski zapeljivec ve, kaj mora storiti, da se boste z njim počutili popolno, natančno izbira besede in ravna premišljeno.

Vedno najdejo prijazno in lepo besedo za vsako žensko, ki jim prekriža pot, saj se priložnost izgubljena ne vrne nobena. Kar naenkrat imate občutek, da poleg vas osvaja še druge ženske, a na očitke o spogledovanju dobite nasmešek in zagotovilo, da ste zanj edini na svetu.

Izogiba se imenu

Kadar ima moški več želez v ognju, se hitro lahko zgodi, da med seboj pomeša imena, zato se namesto k pravim zateka k ljubkovalnim imenom, kot so srček, mucka, miška, ljubica ... To je bolj varno in, seveda, zveni bolj posebno.