Prekletstvo prevelikega penisa

Ni jih malo, ki so jih partnerice med oralnim seksom po nesreči ugriznile v penis.

Če je penis daljši od 20 centimetrov, naj bi moški spadal v srečno skupino bogato obdarjenih, a včasih je to tudi prekletstvo, o katerem spregovorijo le redki.Njihovi penisi so po mnenju strokovnjakov zaradi velikosti že problematični, kar moški potrjujejo. Eden izmed njih je povedal, da je bil na vseh divjih zabavah glavna zanimivost, saj so prijatelji začeli vpiti, naj ga da iz hlač in pokaže, kar je vinjen tudi storil in požel ovacije.»Najprej sem se sam sebi zdel zabaven, a danes, ko sem prekoračil 40. leto, tega ne počnem več,« priznava. Njegov penis je dolg 28 centimetrov, povzroča mu težave pri kolesarjenju, saj mora dobesedno sesti nanj, ter, na žalost, odganja dekleta, ki so sprva navdušena nad korenjakom, potem pa pobegnejo, ker tega ne zmorejo. Tudi drugi imajo podobne težave v spolnosti, nagajajo jim kondomi, ki so vsi po vrsti premajhni in jim med seksom zlezejo dol, ali pa ne morejo uživati v oralnem, ker partnerica ne more dovolj na široko odpreti ust ali jih po nesreči ugrizne v penis. Nekateri se z glavico dotikajo pisoarja, ker je ud predolg in »pometa po tleh«.