Predlagal je odprt zakon, sedaj pa se jezi na ženo (resnična zgodba)

Nekaterim se na skupni življenjski poti porodi ideja o odprem zakonu. Zdi se jim namreč, da je ta več kot odlična za zakonca, ki sta drug do drugega odkrita in bi rada okusila spolno življenje tudi zunaj zakonskih okvirov. Dokaz, da takšen odnos ni za vsakogar, je zgodba para, kjer je odprt zakon soprogi predlagal on. Ona je predlog prejela, ker pa je bila deležna več ponudb kot partner, ji ta sedaj zameri. TUKAJ si preberite to resnično tragikomično zgodbo!