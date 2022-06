Pred seksom ne jejte tega

Medtem, ko določena hrana dvigne libido in spolno energijo, je na drugi strani takšna, ki na različne načine negativno vpliva na intimni akt ter se jim je zato pred seksom priporočljivo izogniti.

Enim zato, ker ubijajo spolno slo, drugim, ker imajo nedišeče posledice, za vsa sledeča pa velja: pred skokom med rjuhe raje ne.

Surova zelenjava

Res je, zelenjava je nepogrešljiva sestavina uravnoteženih jedilnikov in prinaša številne prednosti za zdravje, a tik preden se nameravate prepustiti strastnemu objemu, se ji raje izognite.

Zlasti to velja za kapusnice, saj snovi v njih v črevesju fermentirajo, s tem izzovejo napihnjenost ter povzročajo vetrove.

Začinjena hrana

Ne glede na to, kako obožujete močno začinjeno in pikantno hrano, pred seksom ta ni najbolj dobrodošla.

Velikokrat namreč izzove pekočo zgago, povzroča refluks in v nekaterih primerih močno pospešijo prebavo, kar pomeni da bi se vam lahko zgodilo, da boste morali med seksom na veliko potrebo.

Česen

Še eno zdravo živilo, ki pa pred seksom res ni priporočljivo. Zaradi zadaha ki ga povzroča, bi partnerja lahko hitro vse minilo.

Fižol

Fižol in druge stročnice povzročajo napihnjenost ter vetrove. Čeprav so nepogrešljiva sestavina zdrave prehrane, pred vročo nočjo niso najbolj primerna izbira.

Žvečilni gumi

Razlog, da pomislite nanj, je najbrž strah pred slabim zadahom, vendar pozor; zaradi žvečenja žvečilnega bi lahko v prebavila zašel zrak in povzročil glasne ter ne ravno dišeče posledice.

Boljša izbira je zato temeljito umivanje zob.

Sir

Morda je res romantična misel na kockice sira ob kozarčku rdečega vina, vendar lahko kombinacija prekriža načrte med rjuhami.

Zlasti bi se siru morali izogibati tisti, ki ne prenesejo laktoze, kajti napihnjenost in vetrovi po uživanju mlečnih izdelkov so pri njih pravilo in ne izjema.

Nekatere vrste sira so s stališča napenjanja in vetrov manj kritične, vsekakor pa bi se morali pred seksom izogibati skuti, mocareli ter rikoti.