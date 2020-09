Precenjeni spolni položaji

Obstaja nešteto spolnih položajev, ki med rjuhe prinašajo vznemirljivost in pestrost. Nekateri od njih pa so žal precenjeni. Tako so vsaj pokazali rezultati ankete spletne strani Reddit, v kateri so sodelujoči priznali, da so določene spolne poze vir strasti zgolj v teoriji. Katere niso najbolj priljubljeni?

Najpogosteje so sodelujoči navedli seks pod prho, v avtomobilu, na plaži in pozo 69. Zakaj ne sodijo med priljubljene? Seks pod prho Nevarnost, da bo na gladki in vlažni površini nekomu spodrsnilo, je velika, s tem pa so kot na dlani takšne in drugačne poškodbe. Potem je tu še tveganje, da bo v oči ali usta zašel šampon, kar seveda prav tako pokvari zabavo. Seks v avtomobilu Prvič: obstaja velika nevarnost, da bodo par pri dejanju ujele radovedne oči. Drugič: v avtomobilu res ni dovolj prostora, da bi bil seks v njem udoben. En od sodelujočih v omenjeni anketi je denimo izjavil, da je avtomobil za vroče igrice primeren le za najstnike, saj jim velikokrat predstavlja edino možnost za izživljanje strasti. Seks na plaži Tudi ta je po mnenju večine precenjen. Res je na prvi pogled romantičen in razburljiv, a drobni pesek lahko uniči čisto vse veselje. Položaj 69 Zakaj? Ker se je težko istočasno osredotočiti na dajanje in sprejemanje užitka. Prav tako nemalokrat zahteva akrobatske sposobnosti in med njim ni očesnega stika.