Pravilo, ki ga morata obvezno upoštevati, čeprav sta le prijatelja za seks

Najpreprostejša definicija prijateljstva z uslugami ali, če hočete, prijateljstva za seks, je odnos, v katerem ni nobene čustvene navezanosti, edina skupna točka dvema, ki sta vanj vpeta, je spolnost. »Nobeden od partnerjev ne pričakuje romantičnega in dolgega razmerja, glede tega se oba strinjata in se občasno le malo pozabavata med rjuhami,« pojasnjuje seksologinja Carol Queen.

Spoštovanje in komunikacija

»Čeprav takšen odnos nima značilnosti tradicionalne zveze, vendarle mora vsebovati bistveni lastnosti, brez katerih razmerje ne glede na to, kako ga imenujemo in kakšen je njegov namen, ne more obstajati, to pa sta spoštovanje in komunikacija. Samo z njima lahko oba partnerja zadovoljujeta svoje potrebe, kar je konec koncev najpomembnejše v vseh medosebnih odnosih,« je prepričana Queenova.