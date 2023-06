Pravilo 10-5-10 za boljši seks

Obstaja način, ki znatno pripomore do boljšega seksa in se imenuje 10-5-10.

Njegove učinke pojasnjuje Janelle Howell, fizioterapevtka in terapevtka za spolno zdravje, ki navaja, da je osnovna naloga pravila preprečiti, da bi kdo pozabil na predigro. Ta naj bi imela pri spolnem odnosu vedno glavno vlogo.

»Vem, da je včasih preprostejše reči, da zanjo ni časa, a prav predigra je nepogrešljiv del spolnega odnosa. Moje pravilo, imenovano 10-5-10, spodbuja raziskovanje različnih erogenih con, priprava telesa na sam akt in popolno stimulacijo možganov,« je povedala.

Prvih 10 minut

Prvih deset minut se partnerja posvečata zgolj razvajanju vratu in delov telesa nad njim: ustnice, ušesa in podobno. Poljubljata se kjer se želita.

Naslednjih pet minut

Naslednjih pet minut se po telesu spuščata nižje, a ne dlje od popka. Mest za stimulacijo je veliko, glavno vlogo pa pri tem nedvomno igrajo prsne bradavice moških in žensk.

Zadnjih deset minut

Razvajanje erogenih con in delov telesa, ki so pod popkom. Lahko z rokami, ustnicami, igračkami, kakorkoli, ne vključuje pa ta del še penetracije, ki, ko do nje po tako dolgem in intenzivnem draženju pride, zagotovo doseže maksimalne učinke.