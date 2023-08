Pravila so samo vajina: mnogi pari so si predani, četudi niso monogamni

Za raziskovanje svojega odnosa do razmerij morate biti odkriti in iskreni predvsem sami s seboj. Zato vam ponujamo nekaj iztočnic za razmislek.

Razlogi, zaradi katerih se lahko oseba odloči za monogamijo:

1. Raje razvijete globok odnos z eno osebo, kot pa žonglirate s številnimi partnerji.

2. Uživate v tem, da se počutite posebnega v odnosu s svojim partnerjem in da imate pri njem edinstveno prednost, ste njegova (edina) izbira.

3. Vzdrževanje več odnosov hkrati je za vas mučno, zaradi omejenega časa ali omejene energije.

4. Všeč vam je preprostost enega partnerstva, ki ga negujete.

5. Lažje se osredotočite samo na enega partnerja, kot pa se poskušate povezati z več ljudmi.

6. Ne zanima vas vpeljevanje novih ljudi v svoje življenje ali ustvarjanje novih pomembnih vezi, vaše življenje je izpolnjeno z enim samim partnerjem.

7. Raje zmanjšate možnosti za ljubosumje.

8. Monogamni odnos je nekaj znanega in v tem vam je prijetno.

9. To je del vaše vere ali kulture, in to je za vas pomembno.

10. Vaš partner ima raje monogamijo in z veseljem ste del tega.

Znaki, da monogamija morda ni prava izbira za vas:

1. Všeč vam je zamisel o več intimnih povezavah naenkrat. Počutite se sposobne ljubiti več ljudi hkrati.

2. Tudi ko ste v razmerju, vas privlačijo drugi ljudje.

3. Ko ste v monogamni zvezi, se včasih počutite omejenega, tudi če imate partnerja radi in imate z njim zdrav odnos.

4. V preteklosti ste varali partnerja v monogamnem odnosu – ali razmišljali o tem – celo takrat, ko ste ga imeli radi in ste bili z njim srečni.

5. Všeč vam je, da se v družabnih situacijah lahko oprete na spontanost in spogledljivo energijo, in imate občutek, da to pogrešate, kadar niste samski.

6. Občutek imate, kot da vam različne vrste odnosov izpolnjujejo različne potrebe in bi vam koristilo, če bi imeli več različnih odnosov, da zadovoljite vse.

7. Ne moti vas misel, da je vaš partner z nekom drugim.

8. Niste ljubosumen človek ali pa ljubosumje vsaj lahko prenašate.

9. Radi bi imeli priložnost, da spoznate zanimive ljudi, ki vstopijo v vaše življenje, tudi če se to zgodi, ko ste že v razmerju z nekom drugim.

10. Uživate v spolnih izkušnjah z novimi partnerji, vendar se ne želite odpovedati predanemu, dolgotrajnemu romantičnemu odnosu z nekom.

Kako se pogovoriti o monogamiji

Če ste trenutno v monogamni zvezi in se želite s partnerjem pogovoriti o vajinem odnosu ter razpravljati o možnosti nemonogamije, je najbolje, da začnete počasi. Najprej predlagajte partnerju pogovor o konceptu nemonogamije, pri čemer lahko uporabite vse tisto, o čemer smo že pisali v preteklih tednih. Ne začnite debate s tem, kako praktično bi bilo to za vajin odnos in kako je čas, da se odpreta drugačnim možnostim.

Če boste skočili naravnost v razpravo o obstoječi strukturi odnosa, se vaš partner lahko počuti, kot da se mu je zamajal svet. Lahko ima občutek ogroženosti in se zato zapre ali pa se začne braniti ter upirati. Če boste z njim delili članke, ki ste jih prebrali, intervjuje z določenimi avtorji, ki to podpirajo, ali pa mu dali v branje določene raziskave, se boste izognili napetosti glede pogovora.

Izogibajte se pridiganju o prednostih nemonogamnega odnosa, raje se pogovorite z uravnoteženim in premišljenim pogledom na zamisel o tej ureditvi. Pogovorite se o tem, kakšen se vam zdi pristop monogamije v nasprotju z nemonogamijo, in o tem, kako vsak od vaju vidi vajin odnos na splošno. Kaj pogrešata, kaj deluje, česa si še želita.

Pomembna je iskrenost

Monogamija je struktura odnosa med dvema osebama, ki je romantično in spolno izključujoča; to pomeni, da takšnega odnosa nimate z nikomer drugim. Ljudje v nemonogamnih odnosih imajo lahko v danem obdobju več kot enega romantičnega ali spolnega partnerja. Tako monogamija kot nemonogamija lahko za vpletene prineseta zdrave in srečne odnose. Gre samo za osebne želje, potrebe in preference. Če si boste zaželeli nemonogamnega odnosa in se vaš partner s tem strinja, je vsekakor pomembno, da postavita pravila.

Glede njih se morata strinjati oba. Nujno je, da sta iskrena, in četudi nista monogamna, to ne pomeni, da vama ni mar za čustva drugega. Še vedno se namreč lahko odločita, da sta drug drugemu primarni partner in ne določita hierarhije med odnosi. Skoraj zagotovo se bo pojavila tudi ljubosumnost, zato pričakujta vzpone in padce v tem dogovoru. Pa srečno!