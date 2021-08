Pravila sekstiranja

Kar tretjina ljudi, ki so v paru ali poročeni, uporablja sekstiranje za razbijanje monotonije. Kako je, torej, treba pravilno sekstirati? Hiti počasi Začnite lahkotno, zabavno. Povejte partnerju, da mislite nanj, da ne morete dočakati, kdaj ga boste spet videli in se ga dotaknili ali kdaj se boste spet dotaknili njegovih mehkih ustnic. Takšne malenkosti dvigujejo pritisk. Namig Postanite nekoliko bolj predrzni in dajte kakšen namig. Morda kakšno perilo nosite ali kateri parfum, morda partnerja spomnite na dogodek iz preteklosti, ki sta ga že doživela in bi ga radi ponovili, namignite, da potrebujete masažo, itd. Stopnjujte napetost Na vsako partnerjevo sporočilo odgovorite nekoliko bolj zapeljivo in erotično, stopnjujte napetost. Če pošiljate gole fotografije, bodite pozorni, da je naslovnik res pravi, saj se v navalu strasti lahko hitro zmotite, in da jih ne boste nikoli obžalovali.

