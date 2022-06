Pozor: to so štiri stvari, ki vam lahko pokvarijo seks (FOTO)

Seks ni nekaj, kar lahko vedno mine brez poškodb ali posledic, na katere v žaru strasti nihče največkrat niti ne pomisli, nasprotno, veliko je primerov, zaradi katerih je lahko spolnost boleča. A temu se lahko izognete.

Hrana v filmu in hrana na telesu

To sta dva različna pojma, saj je hrana pri seksu v filmu erotična in zapeljiva, v živo pa ima lahko tudi neprijetne posledice. Lahko je alergena in povzroči hudo reakcijo, kar seveda pokvari užitek in lahko prinese tudi bolečino. Dobro bi bilo, da se s partnerjem o tem prej pogovorite, saj nočete pristati na urgenci, ker ste nanj med seksom nanesli smetano.

Lubrikanti

Prav tako kot hrana lahko alergijsko reakcijo izzovejo lubrikanti in njim podobna sredstva, kot so različna masažna olja, s katerimi si ljudje popestrijo spolnost.

Modrice in odrgnine so hitro tu, če vas strast preveč zanese. FOTO: Getty Images

A vsaka koža in sluznica imata svoja pravila in se lahko odzoveta z reakcijo, ki nikomur ni v veselje. Preden preizkušate takšne pripomočke, jih nanesite na zapestje ali drug majhen predel kože in počakajte, kaj se bo zgodilo. Če reakcije ni, je izdelek najverjetneje primeren za uporabo tudi drugod po telesu.

Modrice

Ko ljudi zanese strast, pozabijo, da obstaja svet okoli njih, ki je lahko tudi nevaren, zato med seksom pogosto nastanejo modrice, odrgnine, ki še dolgo pečejo, lahko pa se zgodi tudi kaj hujšega, če je poleg strasti prisotna še smola.

Erotične igračke se lahko tudi kam zataknejo.

Če ste med takšnimi, ki ne vedo, kaj se dogaja, medtem ko se ljubijo, končate pa vedno z modrico več, poskrbite za okolje, v katerem seksate, sploh če je to vaš dom. Če vas strast zanese v avtu, ustavite, preden se zaletite. Če ste v javnosti, ni treba, da vsi vedo, kaj počnete. Če pa vam odgovarja, da imate po seksu »bojne rane«, pač tvegajte.

Pripomočki

Erotične igračke in stvari, s katerimi jih kdaj ljudje poskušajo nadomestiti, so lahko odlična popestritev spolnosti, dokler iz takšnega ali drugačnega razloga ne ostanejo v telesu. Če jih v kratkem času ne spravite iz sebe, takoj obiščite zdravnika in delajte na tem, da ne pretiravate.