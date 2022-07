Pozor, to so poteze, ki vodijo v ločitev

Odnos med partnerjema je kompleksna stvar, a običajno vpleteni vedo, česa ne smejo početi, da bi ostali skupaj, ker so takšna pravila družbe ali ker so se tako dogovorili s partnerjem. A obstajajo pristopi, ki lahko hitro pripeljejo do ločitve, poteze, ki so lahko smrtonosni udarci za odnos.

Ugled v javnosti

Lahko si mislite svoje o partnerju, lahko se ne strinjate, ampak v javnosti ga nikoli ne sramotite, tudi če imate razlog, se raje vzdržite. Posmehovanje partnerju pred drugimi daje njemu in vsem preostalim vedeti, da ga ne spoštujete in ne cenite, je boleče in se težko pozabi in oprosti.

Posebni dnevi

Vsak lahko kdaj pozabi na kakšen poseben datum, pa naj gre za obletnico poroke, rojstni dan ali kakšen drug spomin, ki lahko uide iz glave. Nekateri ljudje imajo za pozabljanje razumevanje, drugi prav nič, večina jih razume, če se to zgodi enkrat, a ko nekdo kar naprej pozablja na vaše ali vajine posebne dni, se je treba vprašati, zakaj se to dogaja.

Zabava po svoje

Partnerji, ki se zabavajo skupaj, naj bi tudi ostajali skupaj, pravijo, in v tem je nekaj resnice. Če gre partner vsak konec tedna sam ven s prijatelji, lahko to usodno vpliva na zaupanje v odnosu in celo pripelje do razhoda.