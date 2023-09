Pozor! To so največje napake pri uporabi kondoma

Zgodovina kondoma je zanimiva. Nekdaj so moški pred spolnim odnosom na svoj organ nameščali živalsko kožo ali čreva, za predhodnika sodobne tovrstne zaščite gre zasluga Charlesu Goodyearju. Ta je leta 1839 po osmih letih eksperimentiranja s surovo gumo odkril postopek vulkanizacije in kmalu po tem se je pojavil prvi gumijasti kondom. Bilo je leta 1855 in namenjen je bil večkratni uporabi.

Vendar rešitev ni bila optimalna, kondom je zlahka zdrsnil z uda in ljubimci niso bili ravno sproščeni med seksom z njim. Boljša je nastopila leta 1920 z izumom lateksa. Kondomi so postali prijetnejši za uporabo in prilagodljivejši. Nova prelomnica na tem področju se je zgodil leta 1957, ko je Durex na trg poslal prvi kondom z lubrikantom.

Tovrstna zaščita danes velja za najbolj zanesljivo z vidika preprečevanja širjenja spolnih bolezni in zaščite pred nezaželeno nosečnostjo, a le, če se jo uporablja pravilno in se izogiba nekaterim najpogostejšim napakam pri uporabi kondoma, med katere sodijo sledeče:

Napačna velikost

Ko gre za kondom, je velikost pomembna, ne sme namreč biti ne prevelik in ne premajhen. V obeh primerih ne nudi dobre zaščite.

Hranjenje v denarnici

Morda se to zdi dobra ideja, ker je tako vedno pri roki, a stalen pritisk nanj lahko poškoduje material, iz katerega je izdelan, pride do razpok in s tem zaščita ne more več opravljati svoje naloge.

Ponovna uporaba kondoma

Vsak kondom je namenjen enkratni uporabi. Pika.

Neupoštevanje roka trajanja

Kondomi ne trajajo neomejeno, nasprotno, imajo rok trajanja, ki ga je treba upoštevati, saj po njem morda ne bodo več nudili primerne zaščite.

Uporaba napačnega lubrikanta

S tem se poveča tveganje za poškodbe kondoma. V kombinaciji z njimi se ne uporabljajo lubrikanti na osnovi olja, temveč tiste na osnovi vode.

Odpiranje zavojčka z zobmi

Uporaba ostrih nohtov ali zob lahko med odpiranjem zavojčka povzroči poškodbe na površini kondoma, ta zato ne nudi več primerne zaščite.