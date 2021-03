Pozor: to je za moške najnevarnejši spolni položaj

Slabe novice za vse, ki obožujejo spolno pozo jahačica ali ona zgoraj: kot so na podlagi študije zaključili brazilski strokovnjaki, je prav ta položaj kriv za polovico vseh primerov zlomov penisa. Na drugem mestu se je z 29. odstotki znašel tako imenovani položaj po pasje. Zlom, ki to ni Sicer zlom penisa ni zlom v klasičnem smislu. Gre namreč za bolečo poškodbo opne, ki obdaja erektilno tkivo nabreklega uda. Najpogostejši vzrok je, da se penis v erekciji med spolnim odnosom tako zvije, da pride do omenjene poškodbe, ki nase opozarja z zamolklim pokom, ostro bolečino in zatekanjem spolnega uda. Mogoče, a zelo redko Brazilski znanstveniki, ki so kot najnevarnejšo izpostavili omenjeno pozo, so svoja dognanja po 13 letih spremljanja pacientov na treh urgencah objavili v časopisu Advances in Urology. V povprečju so se s poškodbo soočali moški, stari 34 let, polovica teh je zaslišala pok, preden je začutila bolečino.



Sicer pa strokovnjaki tolažijo, da je panika glede zloma penisa odveč, kajti ta poškodba je resnično redka. Med potekom raziskave so v vseh treh bolnišnicah skupno obravnavali le 42 takšnih primerov. Do 28 je prišlo med heteroseksualnim spolnim odnosom, štiri nezgode so se zgodile v homoseksualnem aktu, šest jih je bilo posledica samozadovoljevanja, štirikrat pa se je nesreča zgodila v nepojasnjenih okoliščinah.

