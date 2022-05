Pozor! To je 5 znakov, da bo vaše spolno življenje zamrlo

Ni treba veliko, da se spolno življenje v partnerskem odnosu spremeni v nočno moro. K sreči se ji lahko izognete, če ste pozorni na nekaj zgovornih znamenj.

Pogovor

Če se nikoli niste pogovarjali o seksu, zaupali partnerju svojih želja in fantazij, delili z njim svojih strahov, ker ste se počutili preveč nesproščeno, je skrajni čas, da se vprašate, zakaj je tako, predvsem pa se začnite pogovarjati. V nasprotnem primeru lahko izgubite zanimanje za spolnost ali pa to počnete le zaradi dolžnosti.

Privlačnost

Vlagajte vase, pa naj to pomeni videz, počutje, hobije, ki vas osrečujejo ... Če boste srečni in zadovoljni v svoji koži, boste tudi privlačni, poleg tega pa bo partner cenil in opazil, da se zanj še posebej uredite. Ne zanemarite svoje lepe energije.

Pozornost

Partnerja nikoli ne jemljite kot nekoga, ki je samoumeven in ne potrebuje pohvale. Pozornost je v odnosu lepa čednost, ki jo je dobro negovati, saj osrečuje tako vas kot partnerja, ki mu jo namenjate. To še ne pomeni, da se posvečate samo njemu, tudi majhna dejanja veliko pomenijo.

Izogibanje

Ko se enkrat začnete izogibati situacijam, v katerih vas partner lahko vidi gole ali samo v spodnjem perilu, ali pa na primer počakate, da zaspi, preden se mu pridružite v postelji, to pomeni, da se izogibate seksu z njim. Vprašajte se, zakaj je tako in kaj lahko storite, da to spremenite.

Neaktivnost

Veliko razlogov se najde, zakaj ljudje seksajo manj ali sploh ne, od stresa do utrujenosti, od rutine do denarnih skrbi in še mnogo drugega, in tako se začne odnos brez spolnosti.

Nihanja so normalna, a če se pogovarjata, bo oživljeno dogajanje med rjuhami. FOTO: Getty Images

Če si partnerja zaupata, se o tem pogovarjata, si priznata, da gre za obdobje in da se pogrešata, se trudita drug za drugega, obstaja veliko možnosti, da bo njuno spolno življenje spet vzcvetelo, saj so nihanja nekaj normalnega. Če pa si zatiskata oči, da se bodo stvari uredile same od sebe, pa se to ne zgodi, je čas za resen razmislek, kaj storiti.