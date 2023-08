Pozor! Razkrivamo najboljšo pozo za ženski orgazem

Znanstveniki na zasebni ginekološki kliniki New H. Medical v New Yorku so dokazali, da je malce spremenjena misijonarska poza najlažja in najhitrejša pot do ženskega orgazma.

Obstaja namreč preprost trik, ki zagotavlja, da v klitoris pride več krvi, kar je en od pogojev za vrhunec: ženska, ki se predaja telesni ljubezni, naj pod boke položi vzglavnik ali drugo blazino.

Zakaj pomaga?

Strokovnjaki so v dokazovanju svoje teorije uporabljali posebno napravo, s pomočjo katere so merili krvni pretok pri paru, ki je poze menjal vsakih deset minut.

S pomočjo vzglavnika je bil ta v ključnih delih telesa najboljši, prav tako je z njim mogoča globlja penetracija.

»Težave pri doseganju orgazma so pogoste, razlogi zanje različni, obstaja pa preprost način, ki lahko pomaga večini žensk, to je uporaba blazine pod boki.

Res je, da so na tržišču že posebej s tem namenom izdelane blazine, zaleže tudi čisto običajen vzglavnik,« so povedali znanstveniki z omenjene klinike.