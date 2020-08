Pozor: neurejen dom ogroža zvezo

Švicarsko podjetje Durgol, ki se ukvarja s proizvodnjo čistil, je izvedlo raziskavo, katere namen je bil dognati, kako urejenost stanovanja vpliva na intimni odnos. Čiščenje doma je pomembna tema v zvezi in velikokrat vodi v spore. Zlasti če enemu od partnerjev urejenost in čistoča pomenita veliko, drugemu pa ne. Kaj so ugotovili? Čiščenje je pogosto jabolko spora Ni skrivnost, da si pari zaradi čiščenja pogosto skočijo v lase. V raziskavi se je izkazalo, da se 44 odstotkov parov vsaj enkrat na mesec spre zaradi umazanih oken in prahu. V vsakem desetem odnosu pa je ta tema na sporedu najmanj enkrat tedensko. V obliki povoda za resne spore. Neurejenost pogosto razlog za razhod Še bolj zastrašujoč je podatek, da 44 odstotkov parov priznava, da neurejenost in lenoba enega od partnerjev na dolgi rok ubijata odnos in da je prav to velikokrat celo razlog za razhod. Med osebami, mlajšimi od 40 let, 52 odstotkov vprašanih zgolj zaradi ljubezni ni pripravljeno spregledati pomanjkanja čistoče. Čistoča stanovanja: tabu Kaj pa o čistoči stanovanja pravijo prijatelji? Pogosto prav nič. Kajti za vsakega četrtega sodelujočega v raziskavi je to tema, o kateri ne govori pred prijatelji. Prav tako 42 odstotkov vprašanih ne bi komentiralo čistoče stanovanja prijateljev in glede tega niti v šali ne bi podajali opazk. Vsak tretji pa nima dlake na jeziku in brez težav navrže, da bi bilo treba malo počistiti. Mogoče prav na takšen način reši zvezo ... Rešitev je v dogovoru Ko gre za organizacijo čiščenja, je vse stvar dogovora. Dejstvo pa je, da skoraj polovica vprašanih krpo in metlo v roke vzame šele, ko je stanovanje že res zanemarjeno, večina od njih vse delo najraje opravi sama. To pomeni: eden meni, da nekdo to pač rad počne in zato vse prepušča tistemu, ki se zadev v končni fazi loti. Kar si pridna stran razlaga kot nezainteresiranost, brezbrižnost in lenobo, na koncu vodi v spore in očitke, ki bi se jim bilo mogoče izogniti s preprostim dogovorom in delitvijo del.