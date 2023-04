Pozor! Moški se takšnih žensk bojijo

Nekaterih žensk se moški kar malce bojijo, a jih vseeno privlačijo in letajo okoli njih kot metulji okoli cveta. Nazadnje pa se za resen odnos vendarle ne odločijo. Kakšne so te ženske, zakaj se jih ustrašijo?

Spogledljivka

Moški uživajo v družbi spogledljivk, privlačijo jih zabavne in nič kaj sramežljive ženske, ki se same lotijo zapeljevanja, ampak največkrat gre za stvar trenutka in ob tem niti malo ne razmišljajo o poroki. Ko ugotovijo, da je njeno spogledovanje le krinka za nizko samopodobo, ki jo je treba nenehno hraniti s komplimenti in darili, si tega več kot za eno noč ne želijo.

Načrtovalka

Moški se najbolj zdrznejo ob ženskem naznanilu: »Morava se pogovoriti.« Ob tem jih začne dušiti, počutijo se utesnjene in ogrožene, pa čeprav gre za pogovor. Ženske, ki se rade tako pogovarjajo in zraven načrtujejo vse do zadnje podrobnosti, moškega prestrašijo. Občutek ima, da se je odnos šele dobro začel in da se je treba najprej malce zabavati, ona ga sprašuje, kakšne barve naj bo otroška soba. Tudi če je moški mislil resno, si bo ob načrtovalki hitro premislil.

Privesek

Na začetku odnosa je lepo, da ima ženska ves čas na svetu samo za svojega izbranca, a sčasoma to postane zelo utesnjujoče in neprivlačno. Moškemu ženska, ki cele dneve poseda in samo čaka, da jo bo razveselil, peljal na večerjo, ji šepetal poezijo med ljubljenjem, ter mu visi okoli vratu, saj brez njega nima svojega življenja, je najbolj neprivlačna.

Klepetulja

Ni res, da se moški ne znajo pogovarjati ali da ne znajo poslušati. Še kako znajo, kadar jih to pritegne in če ženska zanimivo pripoveduje o sebi! Če pa ugotovijo, da imajo pred seboj žensko, ki nikoli ne utihne, ampak pove vse o drugih, samo o sebi ne, torej opravlja, njihovo zanimanje upade. Saj včasih sprejmejo tudi obrekovanje, a to ne traja v nedogled, saj jih klepetulje, ki nimajo globine, ne privlačijo.