Poznate neprijetne posledice pretiravanja s seksom?

Povprečna odrasla oseba seksa 54-krat na leto, so leta 2017 na podlagi raziskave zapisali v časopisu Archives of Sexual Behavior. Če je vaše povprečje znatno višje od tega, se morda sprašujete, ali to prinaša negativne posledice.

Odvisno od posameznika

»Čeprav takšne in drugačne raziskave odgovarjajo na vprašanje, kako pogosto pari skočijo med rjuhe, je dejstvo, da ne obstaja število spolnih odnosov, ki bi bilo za vse pravo oziroma za vse napačno.

Eni pač seksajo pogosteje, drugi redkeje, če sta zadovoljna oba partnerja, je količina prava,« je povedala ginekologinja Rebecca C. Brightman in dodala, da pa ima pretiravanje vendarle lahko tudi negativne posledice, zlasti kar zadeva fizičnega zdravja.

Kaj se zgodi?

Glavna fizična posledica res pogostih spolnih odnosov, kar pomeni vsak dan večkrat na dan, je zatekanje sramnih ustnic in drugih predelov intime. Ta področja se namreč napolnijo s krvjo, kar privede do zatekline in lahko tudi bolečine.

Sploh dolgotrajen spolni akt lahko povzroči izsušitev nožnice, zaradi česa prihaja do trenja in pekočega občutka ter bolečine.

Tudi moški občutijo podobne posledice: penis je lahko boleč, zatečen in pojavijo se težave z mokrenjem.

Pogosti spolni odnosi imajo lahko za posledico še vnetja sečil in intimnih predelov.

Ob predahu praviloma vse mine

Vse omenjene posledice praviloma niso dolgotrajne in s kratkim ali dolgim predahom izginejo, če pa je vnetje trdovratno in bolečina ali pekoč občutek ne popustita, je dobro obiskati zdravnika, morda gre za bakterijsko vnetje, ki zahteva zdravljenje z antibiotiki.