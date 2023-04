Poznate mite o velikosti vagine?

Medtem ko se veliko piše in govori o povprečni, sprejemljivi in izmerjeni velikosti moškega spolnega organa, je ženska nožnica z vidika dimenzije še vedno odeta v tančico skrivnosti.

Prav zato okoli tega kroži nemalo mitov, ki pa z resnico največkrat nimajo veliko skupnega.

En od njih je, da naj bi bila nožnica pred prvim spolnim odnosom izjemno ozka, po izgubi nedolžnosti pa ostane trajno razširjena in se s številom partnerjev oziroma spolnih odnosov le še povečuje.

Takšne in podobne trditve nimajo z znanstvenimi dognanji nič skupnega, kaj pa v povezavi z velikostjo nožnice drži?

Med vzburjenjem se vagina prilagodi velikosti penisa

Torej: vagina ne more biti preozka ali preširoka za seks. Vaginalne mišice so namreč izjemno prožne in se obnašajo kot elastika. Čeprav se raztegnejo do maksimuma, se po odnosu vrnejo nazaj v prvoten položaj.

Prav zaradi tega ne obstaja preozka ali preširoka nožnica za seks, saj se med njim razširi in olajša penetracijo, po njej pa se vrne v običajno stanje.

Ginekolog ne more določiti števila partnerjev

Ne glede na to, ali se ženska spolnim radostim predaja pogosto ali izjemno redko, ginekolog glede na velikost njene nožice ne more določiti ne števila spolnih partnerjev in ne števila intimnih odnosov.

Po porodu se v normalno stanje vrne po približno pol leta

Čeprav se med porodom izjemno razširi, konec koncev skoznjo na svet prijoka dete, povprečne teže tri kilograme in pol, so le redki primeri, ko se po njem ne vrne v prvotno stanje.

Res je, da pri tem pomagajo keglove vaje, zlasti, če je porodov več. Za popolno »okrevanje« je seveda potreben čas. Povprečno proces traja približno pol leta.

Nanjo vpliva počutje

Včasih je spolni odnos otežen. A ne zato, ker se vagina ne bi fizično zmogla prilagoditi moškemu spolnemu organu, težava v tem primeru izhaja iz počutja, natančneje strahu pred penetracijo ali tesnobe, ki vpliva na delovanje ženskih spolnih organov.