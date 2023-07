Poznate dva spolna položaja proti glavobolu?

Glavobol velikokrat ovira dejavnosti med rjuhami in je en najpogostejših izgovorov za izogibanje seksu. Kar je v bistvu škoda, prav spolne aktivnosti namreč lahko glavobol učinkovito pozdravijo, saj se med seksom in orgazmom sproščajo kemikalije, ki vplivajo na centre za bolečine v možganih in delujejo podobno kot protibolečinske tablete.

Res pa je, da vratolomne poze tedaj niso najboljša izbira. Na srečo obstajata dve nežni, intimni in fizično nezahtevni, ki učinkovito preženeta bolečine v glavi.

Položaj žlička

Poza, v kateri ona leži na boku, on za njo in se k njej privije s celim telesom. Gre za nežen položaj, med katerim fizični naporni niso potrebni, krepi se čustvena intima in je odlično naravno zdravilo proti glavobolu.

Med njim se namreč sprošča veliko hormonov oksitocina, dopamina in serotonina, koktajl teh hormonov pa prežene še tako trdovratno bolečino v glavi.

Položaj objem

Položaj, pri katerem glavno vlogo igra, kot pove že ime, objem. V bistvu je poza podobna žlički, le da sta med njo partnerja obrnjena drug proti drugemu.

Oba torej ležita na boku, zreta si v oči, ona zgornjo nogo položi čez njegovo telo, roke so proste in lahko se razvajata po mili volji, intimna poza krepi občutek bližine, je nezahtevna in nežna ter odlična za premagovanje glavobola.