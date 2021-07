Pozitivni in negativni učinki dopusta na seks

Dopust je idealna priložnost za pobeg od vsakodnevnih dolžnosti in opravil ter tudi za premikanje meja in okušanje novih stvari. Zlasti s seksualnega vidika.

Da je temu res tako, dokazujejo rezultati nove raziskave spletne strani za spoznavanje in zmenke IllicitEncounters. Ta je pokazala, da so ljudje na dopustu bolj drzni in bolj naklonjeni avanturističnemu seksu. Ideal v obliki seksa na plaži V raziskavi je sodelovalo 2000 prostovoljcev in kar devet od desetih oseb je priznalo, da je seks na počitnicah oziroma na dopustu razburljivejši in pestrejši kot doma. Zlasti so radi omenjali seks na plaži.

Plaža je torej najbolj priljubljen kraj za dopustniški seks in 29 odstotkov moških ter 35 odstotkov žensk je povedalo, da so ga okušali prav tam. Drzni in seksi Zakaj pa so pari na dopustu bolj pripravljeni premikati meje? En od razlogov, glede na odgovore, je dejstvo, da so nekje, kjer je le malo možnosti, da bi jih nekdo prepoznal.

Hkrati dopust deluje kot afrodiziak, je povedalo 82 odstotkov moških in 78 odstotkov žensk. Kajti: pari se počutijo bolj sproščeno, vse skupaj podžge še toplo vreme ter tudi skromnejša oblačila in zabave, ko sonce zaide. Manj lepa plat Skratka, dopustovanje govori dobremu seksu v prid. vendar pozor: obstaja tudi manj pozitivna plat učinka poletja na spolnost. Kajti, kot je še pokazala študija, je velika verjetnost, da bo nekdo partnerja prevaral prav na dopustu. Da so to že zagrešili, je priznalo 54 odstotkov moških in 46 odstotkov žensk.

