Poza pri seksu, ki jo obožujejo vse generacije

Prepad med generacijami je opazen na vseh ravneh življenja, seks pri tem načeloma ni izjema, čeprav je nedavno opravljena raziskava pokazala, da je pri vseh generacijah najbolj priljubljena ena in ista poza. Medgeneracijsko soglasje V anketi, ki jo je v ZDA opravila spletna stran Bespoke Surgical, je 1000 sodelujočih različnih starosti odgovarjalo na s seksom povezana vprašanja. Med temi je bilo tudi: Katera je vaša najbolj priljubljena poza?



Izkazalo se je, da glede te med generacijami ni razlik in večina vseh se je izrekla za položaj po pasje (od zadaj). Ta je dobil 24,18 odstotka glasov, misijonarka 20,08, jahačica 17,48, obrnjena jahačica 5,89 in lotus 5,29. Zakaj je najslajše od zadaj? Ker omogoča globoko penetracijo in s tem stimulacijo točke G, se je strinjala večina vprašanih. A čeprav so pripadniki različnih generaciji soglasni glede tega, katera poza je na prvem mestu, vendarle med njimi obstajajo razlike. Tako se je izkazalo, da pripadniki generacije Z v povprečju seksajo najpogosteje (približno 11-krat mesečno) milenjici 10-krat, generacija X 9-krat in pripadniki generacije bum pa 6,65-krat na mesec. Generacija, ki obožuje analni seks Generacija Z (rojeni po letu 1995) ima v primerjavi z vsemi ostalimi najraje analni seks, 55 odstotkov se mu predaja vsaj enkrat na teden, rojeni v generaciji bum (med letoma 1946 in 1964) pa so mu najmanj naklonjeni, 52 odstotkov teh ga nikoli ni poskusilo. Prav tako tudi ne 19 odstotkov pripadnikov generacije X (rojenih med letoma 1965 in 1979) in 20 odstotkov milenjicev (rojenih med letoma 1980 in 1994).

