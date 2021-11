Poza, ki vas ne bo razočarala

Vsaka spolna poza je zgodba zase in se ponaša s svojimi prednostmi. Obstaja pa ena, ki je pri ženskah prav posebej priljubljena. In to upravičeno, saj je drugačna, divja, strastna, in kar je najpomembnejše, odpira poti do orgazma.

Če bi torej nekaj drugačnega, poglejte, kako položaj za maksimalne užitke izvajati. Na trebuh se ulezite na posteljo in se pomaknite do roba tako, da boste s trebuhom viseli čez rob. Z rokami se naslonite ob tla. On naj se namesti med vaše noge, z rokami vam lahko nekoliko privzdigne boke.

Zakaj je dobra?

Ker je malo drugačna od tistega, kar že poznate, in to je v postelji vedno prednost. Ker omogoča globoko penetracijo, ne izzove pa bolečnine, ki je pogosto prisotna med položajem po pasje.

Ker je divja in erotična in ker jo lahko hitro malo spremenite: če boste nogi ovili okoli njegovega telesa, boste namreč seksu v njej pričarali še eno drugačno dimenzijo.