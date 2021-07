Poza, ki odkriva nove dimenzije spolnosti

Eksperimentiranje v postelji je vedno dobrodošlo in pri tem veliko vlogo igrajo manj znane poze, ki niso velikokrat na seznamu priljubljenih.

Ena od njih je položaj trapez. Čeprav samo poimenovanje spominja na gimnastično prvino, gre v resnici za preprosto pozo, ki jo lahko v spolni repertoar vključi vsak par. Kako jo izvajati? On sedi na robu postelje (ali druge podlage). S stopali se opira tesno ob tla. Ona mu sede v naročje, s nogami objame njegovo telo in se nato s telesom nagne nazaj, kolikor ji dopušča gibčnost.

S kotom nagiba ona uravnava kot in globino penetracije.

On jo pri tem lahko drži za roke ali ji pomaga tako, da jo prime za boke. Zakaj bi ji morali dati priložnost? Prvič zato, ker je drugačna. Drugič, ker je idealna za vroče poletne noči, saj je med njo stik teles minimalen in tretjič, ker v njej ona nadzoruje kot in globino penetracije ter si tako zagotavlja več možnosti za orgazem. Skratka, več kot dovolj razlogov.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: