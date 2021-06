Povejte, kaj jeste za zajtrk, in povemo vam, kakšni ste v postelji

Ste že kdaj slišali za rek Kakršen pri mizi, takšen pri delu? Psihologi trdijo, da res obstaja močna povezava med načinom prehranjevanja in drugimi lastnostmi, kamor spadajo tudi spolne prioritete oziroma obnašanje med rjuhami. Poglejte torej, kako vaš priljubljeni zajtrk razkriva vašo spolnost. Kava za na pot Ali popita mimogrede v domači kuhinji. Brez kave ne funkcionirate in kaj drugega vam zjutraj sploh ne pride na misel. Ne samo zato, ker niste lačni, temveč predvsem, ker nočete izgubljati časa za zajtrk.



Tako je tudi, ko gre za seks. Jemljete ga lahkotno, seks za eno noč se vam ne zdi nič spornega. Kakor drugje niti v spolnosti ne izgubljate časa. Nekaj sladkega Lahko je to sladek rogljiček, z marmelado bogato namazane palačinke, tudi sadna solata.



Kaj to pomeni? Da niste ravno gurman, ste pa pravi romantik. Seks je za vas čutno in nežno dejanje, ki lahko temelji le na pravi ljubezni in ne more obstajati brez dolge, nežne predigre, konkretnemu dejanju pa sledi obvezno dolgo crkljanje. Ovseni kosmiči Ker si vsako jutro privoščite skodelico preprostih ovsenih kosmičev, bi tisti, ki vas ne poznajo, rekli, da ste malo dolgočasni.



A ne bi se mogli bolj motiti. Kajti za vas je življenje avantura, prav tako je avantura za vas seks. Ste divje narave, ni vas strah premikati meja in prisegate na nore prijeme. Da, tudi v postelji, čeprav se seksu v njej najredkeje predajate. Zeleni zmešek Odprti ste za novo, vedno želite odkrivati kaj drugačnega in brez težav v uspeh vlagate ves trud ter energijo.



Pripravljenost biti nekonvencionalen se kaže tudi med rjuhami, kjer ste pripravljeni na vse: malo vezanja, spolnih igračk, kamasutre, skratka, nič vas ne more presenetiti, presenetite pa večkrat s svojimi idejami vi. Jajčne jedi Vselej ista osnovna sestavina, a vedno pripravljena na malo drugačen način. Trdo kuhana, drugič pražena, tretjič na oko.



Če ste se našli v tem opisu, ste po naravi tradicionalist, niste dolgočasni, ste pa previdni in se v seksu sprostite šele, ko nekomu res zaupate. Pekovski izdelki Enkrat burek, drugič zavitek s skuto, tretjič hrenovka v testu. Tisto, kar vam mimogrede zadiši na ulici.



Ste pragmatični, spontani in samozavestni. Vse to seveda vpliva na seks in z vami v postelji ni nikoli dolgočasno. Tisti, ki vam med rjuhami dela družbo, se od vas lahko veliko nauči. Vedno en in isti zajtrk Pa naj bo to salama na kruhu, marmelada z maslom ali tradicionalni angleški zajtrk. Če za nobeno ceno jutranjih prehrambnih navad niste pripravljeni spremeniti, tudi med rjuhami niste najbolj avanturistični.



Radi imate preproste stvari, običajne poze, kot so misijonarka, po pasje ali žlička, in če je le mogoče, s partnerjem, s katerim sta skupaj že mnogo let.

