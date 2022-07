Potrpežljivost v spolnosti na prvem mestu

Vsak strokovnjak ali terapevt za spolnost lahko zagovarja svoja stališča, znana Pallavi Barnwal na primer zagovarja to, da je za srečno spolnost najbolj pomembna potrpežljivost. Kjer je potrpežljivost, tudi strast ne zamre, kar je odločilno za partnerski odnos, Barnwalova pa pravi, da je partnerju treba dati priložnost, da doživi svoj orgazem, zato da je seks prijeten za oba.

V praksi to pomeni, da čeprav eden izmed partnerjev že doživi orgazem, ne sme pozabiti na želje in potrebe drugega, in tukaj do izraza pride potrpljenje. Kdor ga ima, bo partnerja spoznal in si bo vzel čas za to, da mu omogoči užitek, kar pelje v boljše odnose, ne samo spolne.