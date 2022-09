SVETOVALNICA

»Poroka je uničila najino zvezo, 12 let sva bila zaljubljena, zdaj sva tik pred ločitvijo«

»Stara sem 55 let. Pred kratkim sem se končno poročila z dolgoletnim partnerjem. Skupaj sva že 15 let in najina zveza je imela vzpone in padce.«