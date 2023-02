Poročil se je z drugo, bil moj ljubimec in se vrnil k ženi, a me hoče nazaj, odkar imam novega

Imam nenavaden problem, čeprav sem brala, da se to dogaja tudi drugim. Z bivšim partnerjem se poznava še iz časa srednje šole, ko sva bila par in se potem razšla. On se je poročil, ustvaril družino, jaz sem se kmalu ločila in ima eno hčer. V vmesnem času sva bila spet skupaj, jaz že ločena, on še pri ženi, in tako ljubimkala vsaj nekaj let ...

Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si