Pornografija lahko škoduje odnosu, nekateri vse pogosteje masturbirajo

Pornografija je vseprisotna in ima velik vpliv na intimo v odnosu, a ta ni vedno pozitiven, ampak lahko partnerja tudi odtuji.

Odprtost

Če nihče v odnosu ni obremenjen z ljubosumjem, je lahko gledanje pornografije užitek, neke vrste sprostitev. Takšni niso samo moški, ampak tudi ženske, razlika je v tem, da so moški radovednejši in uživajo v številnih izvedbah, ženske pa redkeje menjajo svoj okus in se vedno znova vračajo k znanim užitkom.

Odvisnost

Morje pornografskega materiala, ki obstaja, veliko ljudi pripelje do pogostejšega masturbiranja in s tem celo odvisnosti, saj težko doživijo orgazem še s partnerjem, niti ga ne pogrešajo. Zadovoljujejo svoj nagon in ne premišljujejo, kako bi zadovoljili tudi partnerja, dokler se ne pojavi odvisnost in je intima v hudi krizi.

Učenje

Znanja o seksu ni mogoče pridobiti po ustaljenih izobraževalnih poteh, zato si pri tem številni pomagajo s pornografijo. Ni treba poudarjati, da je seks, ki ga uprizarjajo takšne vsebine, daleč od resničnosti, zato so tudi zmote, ki nastanejo, velike.