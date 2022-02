Polž v postelji za lažje doseganje orgazma

Začimbe so v spolnem življenju vedno dobrodošle, eden od načinov, kako popestriti seks, pa je spoznavanje novih spolnih položajev. Teh je res veliko in nekateri se ponašajo z zanimivim imenom. Med sodi tudi polž.

Poglejte, kaj se skriva za tem imenom in kako lahko polž v postelji izboljša seks.

Začetni položaj je takšen kot pri misijonarski pozi: ona leži na hrbtu, on je nad njo. Razlika je v tem, da ona noge pokrči in se s stopali nasloni na partnerjeva ramena. Hrbet nekoliko dvigne, se nasloni na roke, on pa počasi penetrira.

Prednost te poze je v tem, da je penetracija lahko zelo globoka in se med njo stimulira točka G.

Globoka penetracija je seveda na kožo pisana tudi njemu, torej je položaj polž idealen za oba.