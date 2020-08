Včasih preprosto nimate energije za vratolomne akcije v postelji. Tedaj so več kot dobrodošli položaji, ki z minimalno truda pripeljejo do velikih užitkov. En od njih je tako imenovani ležeči policaj. Preprosto do cilja Nekoliko sicer spominja na položaj po pasje, le da je zaradi tesnejšega stika teles intimnejši: ona leži na trebuhu, pod boke ima položen vzglavnik.

On leži za njo med njenimi nogami, se ob njenem telesu naslanja na roke, noge ima s celo površino naslanja na podlagi in si jo vzame od zadaj.

Tako noben od ljubimcev ni izpostavljen naporu, oba pa sta deležna pričakovanega rezultata.