Poljubljanje pod belo omelo: Za to tradicijo obstaja dober razlog

Med božičnim okrasjem se danes najde marsikaj. Vsem bolj ali manj estetskim dodatkom na božičnih drevesih, venčkih in v namiznih dekoracijah je skupno predvsem to, da so pisani, barviti in polni bleščic. Včasih, ko plastika še ni silila v vse pore naših življenj, so si ljudje praznično okrasje znali poiskati v naravi. Preberite več na Onaplus.si.