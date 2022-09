Resnična zgodba Slovenke: Poletni romanci je sledila panika. In preiskave

Kako se lahko znajdemo v takšni situaciji? Povsem preprosto, nepričakovano in brez barier, ki jih določijo leta.

Res je, ko smo starejši, ne več najstniki, razmišljamo drugače, smo bolj odgovorni in tudi bolj zavestni. Ne premami nas vsak dražljaj in znamo tudi reči ne, ko ni pravi trenutek, kraj ali oseba.

A ko že misliš, da veš skoraj vse, te preseneti nepričakovano. Pride kar iznenada, se nasmehne, ponudi roko v pozdrav in jo stisne ravno prav močno, pogleda naravnost v oči, kjer je moč čutiti varen dom, in ko spregovori, se atmosfera poglobi v diskusijah, kjer se oba dotikata neba in zemlje hkrati.

Zveni znano? Nadaljujte branje na mična.si.