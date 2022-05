»Pokojni partner mi je zapustil premoženje, a me peče vest zaradi njegovih otrok«

To pomlad odkrijte 6 načinov za blaženje alergij z nosnim pršilom Allergodil

Čeprav morda mislite, da so alergije sodobna težava, to ne drži. Prva zabeležena alergijska reakcija sega v stari Egipt, v obdobje med letoma 3640 in 3300 pred našim štetjem in opisuje reakcijo kralja Menesa na sršenji pik. Tudi danes imajo ljudje, podobno kot nekoč starodavni kralji, z alergijami veliko težav.